Армія РФ проводить артилерійський обстріл на околицях Часового Яру та готує підґрунтя до наступної хвилі штурмів. Втім, росіянам захопити невеличке місто на Донбасі навряд чи вдасться. Українські сили роблять все можливе, аби не пропустити ворога на цьому відрізку фронту.

Про це сказав Віктор, бойовий медик 21-го ОМПБ “Сармат”, повідомляють “Донбасс Реалии” в соцмережі Х.

“Ой… До якого року 9 травня? Це [захоплення Годин Яру] неможливо, тому що 21-й батальйон на нашому відрізку фронту його не пропустить у жодному разі”, – каже Віктор, бойовий медик 21-го ОМПБ “Сармат”.

На відео можна побачити, як зараз виглядає Часів Яр, який активно штурмують російські війська.

Нагадаємо, до вторгнення населення Часового Яру міста було трохи близько 13 тисяч. Тепер там, за останніми даними, залишилося 682 людей.

Напередодні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є предметом занепокоєння, а його захоплення Часового Яру є питанням часу.