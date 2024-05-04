Сьогодні вранці ворог атакував дронами місто Берислав Херсонської області. Під удар потрапила вантажівка, що доставляла питну воду місцевим мешканцям.

Про інцидент повідомив очільник Бериславської райдержадміністрації Володимир Літвінов.

“Сьогодні вранці під ворожий удар у Бериславі потрапила вантажівка, що доставила питну воду місцевим мешканцям. Російські війська атакували автомобіль дронами”, – написав Літвінов та опублікував відповідні фото з місця події.

Він зазначив, що внаслідок атаки авто згоріло, однак ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 4 травня, російські загарбники завдали удару безпілотниками по Харкову. На місці одного із влучань вирувала масштабна пожежа. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них дитина. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, уламки збитого ворожого дрона влучили у двоповерхову офісну будівлю, що викликало пожежу.