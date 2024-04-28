У неділю, 28 квітня, в російському місті Оренбург невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз марки "ЧМЕ-3".

Про це повідомляє ГУР МО України у Telegram-каналі.

Як зазначають українські розвідники, ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 квітня, воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога “Рєпєйнік”. Успішну операцію провели бійці групи “Гуси 9” спільно з підрозділом активних дій ГУР МО.

Відомо, що станція “Рєпєйнік” слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.