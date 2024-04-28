Про це повідомляє ГУР МО України у Telegram-каналі.
Як зазначають українські розвідники, ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора.
Нагадаємо, у п’ятницю, 26 квітня, воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога “Рєпєйнік”. Успішну операцію провели бійці групи “Гуси 9” спільно з підрозділом активних дій ГУР МО.
Відомо, що станція “Рєпєйнік” слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.
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