«Збереження природної спадщини для життя в Україні» так називається новий проєкт який запроваджується в країні за співфінансування LIFE Programme.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

«Спільно з чеським Агентством охорони природи, міжнародною благодійною організацією Environment People Law та Українською природоохоронною групою запускаємо природоохоронний проєкт за співфінансування LIFE Programme в Україні “Збереження природної спадщини для життя в Україні”. Це перший кейс, який дозволяє використовувати фінансові інструменти Євросоюзу LIFE ще до нашого офіційного вступу до ЄС», – зазначив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

Він зазначив, що в межах нового проєкту продовжать створювати Смарагдову мережу в Україні та перетворювати її в мережу природоохоронних територій ЄС Natura 2000. Цей процес розпочався ще 10 років тому. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалась завершити цей процес.

“Це перший кейс в Україні, який дозволяє використовувати фінансові інструменти Євросоюзу LIFE ще до нашого офіційного вступу до ЄС.” – йдеться у повідомленні.

Представник міністерства також наголосив на важливості реформування сфери природно-заповідного фонду та збільшення його територій з майже 7% до 30%. Додатково Стрілець повідомив, що минулого року, попри війну, природно-заповідним фондам вдалося майже у 7 разів збільшити власні надходження від рекреаційної діяльності парків.

Нагадаємо, програма LIFE – це фінансовий інструмент Європейського Союзу для захисту довкілля та боротьби зі змінами клімату, який діє з 1992 року. Україна приєдналася до програми в червні 2022 року, ставши першим учасником, який не є членом ЄС.

Нинішня програма LIFE розрахована на 2021-2027 роки. Із 1992 року в межах програми було частково фінансовано близько 6000 проєктів. Загальний бюджет програми у 5,43 млрд євро становить 0,48% загального бюджету ЄС.