Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Славутича провів нараду щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста й зони відчуження.

Про це повідомляє сайт президента.

В ході наради наради міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та командувач Національної гвардії Олександр Півненко доповіли Зеленському про оборону та охорону ЧАЕС і Славутича, будівництво фортифікацій.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко поінформував про охорону держкордону в районі ЧАЕС та міста.

Начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Артем Бондаренко відзвітував про контррозвідувальні заходи на цій території.

Мер Славутича Юрій Фомічев акцентував на логістичній проблемі: через зруйновані мостові переходи, неможливість використовувати колишні залізничні сполучення персонал ЧАЕС, за його словами, витрачає до шести годин, щоб дістатися на роботу.

Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення між Славутичем і Києвом, без пересадки в Чернігові.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець доповів про реалізацію схваленої урядом стратегії розвитку зони відчуження. Вона, зокрема, спрямована на розвиток вітрової та сонячної енергетики. Руслан Стрілець зазначив, що вже є домовленості з німецькою та британською компаніями про реалізацію цих проєктів.

Він розповів, що втрати ЧАЕС унаслідок захопленні російськими загарбниками сягнули 3 млрд грн. Зараз держава активно залучає донорів для допомоги. Вже є 19 країн – вкладників у створений фонд, а сума внесків становить 14 млн євро та збільшуватиметься до кінця року. Кошти спрямують на покращення обладнання, умов роботи й закупівлю необхідної техніки.

Під час наради також обговорили облаштування шкільних укриттів та розвиток і підтримку бізнесу.

Крім того, Зеленський доручив міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку розробити стратегію розвитку місцевої лікарні з урахуванПрезидент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Славутича провів нараду щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста й зони відчуження.