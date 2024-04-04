За ексрадника Офісу президента Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні 94,8 млн грн “Укрзалізниці” при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану, 4 квітня, внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що Шило після внесення застави має дотримуватися низки обов’язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

Про внесення застави за Шила також повідомляє Центр протидії корупції. Зазначається, що після внесення застави він має дотримуватися низки обов’язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

“Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віцепрем’єром Кубраковим та низкою інших осіб. У разі порушення обов’язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету“, — повідомили у ЦПК.

У Центрі також повідомили, що один із адвокатів Шила — Сергій Тарасюк — сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Він є фігурантом справи про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.

4 квітня Шилу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб — до 31 травня включно — з альтернативою внесення застави у 30 мільйонів гривень.