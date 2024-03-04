У понеділок, 4 березня, Верховний суд США винесе рішення, чи зможе Дональд Трамп брати участь у цьогорічних президентських виборах

Про це повідомляє Associated Press.

Очікується, що в понеділок судді приймуть рішення щодо справи з Колорадо, яка загрожує виключенням Трампа з деяких виборчих бюлетенів штату через його спроби оскаржити свій програш на виборах у 2020 році.

Рішення буде оприлюднене після 10:00 за східним часом.

За день до супервівторка, який відбудеться у 16 штатах, вирішення справи в понеділок усунуло б невизначеність щодо того, чи будуть зараховані голоси за Трампа в кінцевому підсумку.

Суд заслухав аргументи обох сторін менш як місяць тому, 8 лютого. Тоді здавалося, що судді були готові винести рішення на користь Трампа.

У виданні зазначили, що суд штату Колорадо першим застосував конституційну норму часів після Громадянської війни, яка забороняє обіймати посади тим, хто “брав участь у заколоті”.

З того часу Трампу також заборонено брати участь у праймеріз у двох штатах – Іллінойсі та Мейні, однак обидва рішення, як і рішення Колорадо, призупинені до завершення розгляду справи у Верховному суді.

Досі Верховний суд ніколи не виносив рішення щодо положення розділу 3 14-ї поправки.

Минулого тижня судді також погодилися заслухати аргументи щодо того, чи може Трамп бути притягнутий до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у втручанні у вибори, в тому числі за його роль в атаці на Капітолій 6 січня 2021 року, слухання відбудуться наприкінці квітня.

29 лютого повідомлялось, що суддя штату Іллінойс заборонив колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймериз від Республіканської партії через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.