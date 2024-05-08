Посли країн Євросоюзу в Брюсселі схвалили схему використання доходів від заморожених у ЄС активів РФ на потреби оборони України та її відновлення.

Про це в X повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС.

«Посли ЄС погодили в принципі заходи щодо надзвичайних доходів, отриманих від заморожених активів Росії. Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Подробиці поки що не наводяться.

Далі, як пише Укрінформ”, рішення має фіналізувати Рада ЄС.

Як повідомляє українська редакція “Радіо Свободи” схвалення послів – це важливий крок на шляху до остаточного ухвалення рішення на рівні Європейського Союзу. Воно означає, що жодна з 27 держав ЄС не має принципових заперечень проти запропонованої схеми.