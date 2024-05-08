Про це в X повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС.
«Посли ЄС погодили в принципі заходи щодо надзвичайних доходів, отриманих від заморожених активів Росії. Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії», – йдеться в повідомленні.
Подробиці поки що не наводяться.
Далі, як пише Укрінформ”, рішення має фіналізувати Рада ЄС.
Як повідомляє українська редакція “Радіо Свободи” схвалення послів – це важливий крок на шляху до остаточного ухвалення рішення на рівні Європейського Союзу. Воно означає, що жодна з 27 держав ЄС не має принципових заперечень проти запропонованої схеми.
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