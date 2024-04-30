Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці. 96 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 151 артобстріл завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки”, – написав він.

Зсловами Федорова, під російським вогнем перебували 7 населених пунктів.

Тако він поінфурмав, що надійшло 19 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.