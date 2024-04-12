Водночас за минулу добу енергетики заживили понад 18 тис. абонентів

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

“Уночі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції на Дніпропетровщині. Знеструмлювались промислові споживачі. На ранок споживачів частково заживлено”, – йдеться у повідомленні.

На Донеччині через ворожі обстріли знеструмлювалися 5,5 тис. абонентів у 27 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 2,7 тис. точок обліку у 9 населених пунктах.

У Запорізькій області через бойові дії залишаються без світла 3,7 тис. точок обліку.

“На Сумщині після ворожого обстрілу залишилися без напруги 1,1 тис. точок обліку. Загалом без світла залишаються 5,4 тис. абонентів у 70 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи”, – додають у відомстві.

У Херсоні після обстрілу знеструмлено 215 точок обліку. Усього залишаються без світла в обласному центрі 3055 абонентів, в області – 25,8 тис. точок обліку у 45 населених пунктах.

На Дніпропетровщині через технологічні порушення було відключено 4,6 тис. абонентів (на ранок без напруги 535 абонентів).

До слова, з 06:25 на Харківщині застосовано аварійні відключення. Знеструмлено близько 210 тис. споживачів.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

На Криворіжжі надалі діють ліміти споживання для промислових споживачів.

Після ремонту в роботу повернувся один блок на тепловій електростанції.

Учора вдень через активну роботу електростанцій на ВДЕ в енергосистемі був профіцит електроенергії. Польща надала аварійну допомогу, терміново викупивши надлишки української електроенергії загальним обсягом 800 МВт-год. Також обмежувалася генерація на СЕС.

Натомість у години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі був дефіцит, тому Україна залучала аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 1800 МВт-год.

Щодо імпорту та експорту, то на п’ятницю заплановано імпорт електроенергії у ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4750 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 1050 МВт.

Експорт здійснюватиметься в денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ та нічні години мінімального споживання до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг складе 2200 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 367 МВт.