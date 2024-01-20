Харківські музиканти з atmospheric balck-metal гурту KHORS представили пісню, яку присвятили Георгію Тарасенку.

Тарасенко став першим добровольцем, що був удостоєний звання Героя України з початку російського вторгнення в Україну 2022 року.

Він був очільником місцевої організації, а пізніше і добровольчого підрозділу «Фрайкор».

За керівництва Георгія та за його безпосередньої участі було виявлено та знешкоджено групу осіб, які планували підриви військових та цивільних об’єктів у Харкові. Крім того, спільно з представниками територіальної оборони та підрозділів ЗС України, Георгій Тарасенко та його бійці брали безпосередню участь у ліквідації колони військової техніки окупаційних військ, які намагалися здійснити прорив до Харкова з боку Лісопарку.

Пісню розмістили на платформі YouTube.