У вечірньому зверненні Володимира Зеленського , Президент заявив про формування окремого роду безпілотних сил, і підписав відповідний указ.

З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю: