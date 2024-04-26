Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перші винищувачі F-16 почнуть прибувати до України цьогоріч із навченими пілотами та персоналом.

Про це очільник Пентагону сказав перед початком дистанційного засідання Контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”.

За словами Остіна, партнери протягом останніх двох років надали:

понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності й тисячі ракет до них;

понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків;

десятки тисяч протитанкових ракет.

“Цього року в Україну почнуть прибувати ескадрильї F-16 разом із пілотами та обслуговуючим персоналом”, — додав міністр оборони США.