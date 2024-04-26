Про це очільник Пентагону сказав перед початком дистанційного засідання Контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”.
За словами Остіна, партнери протягом останніх двох років надали:
- понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності й тисячі ракет до них;
- понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків;
- десятки тисяч протитанкових ракет.
“Цього року в Україну почнуть прибувати ескадрильї F-16 разом із пілотами та обслуговуючим персоналом”, — додав міністр оборони США.
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