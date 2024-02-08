В ISW зазначають, що під час останнього обстрілу, українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників “Шахед”, що може свідчити про те, що російські сили випустили їх, щоб відволікти українську ППО.

При цьому, як вказують експерти, українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет “Іскандер-М” або зенітно-ракетних комплексів С-300.

Аналітики припускають, що російські війська, можливо, спеціально розробили цей ударний пакет, щоб забезпечити іншим ракетам досягнення запланованих цілей.

Крім того, на думку фахівців, російські сили, схоже, включили північнокорейські ракети в свої ударні комплекси, які, можливо, українським силам було складніше виявити і збити.