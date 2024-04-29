Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Російські загарбники посилюють усебічний тиск на школярів у тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області.

Днями навчальні заклади одержали документ від так званого “міністерства освіти і науки ЛНР” з рекомендаціями стосовно проведення виховної роботи зі старшокласниками на тему протидії ймовірній співпраці з українськими спецслужбами і “прозахідними організаціями”.

Також, зазначають в ОВА, на постійній основі проводитимуться моніторинги протестних настроїв учнів та вчителів.

Як зауважили в обладміністрації, на виїзді з Рубіжного російські військові не лише ретельно оглядають і перевіряють документи, що підтверджують особистість. Тепер із міста неможливо виїхати без відповідної довідки з військкомату.