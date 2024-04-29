На окупованих територіях Запорізької області окупаційна адміністрація вирішила продавати за пільговими кредитними ставками квартири та будинки жителів, які виїхали.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти створили реєстр “безхазяйного” житла.

“Якщо раніше “віджату” нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками. Окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи”, — написав він

Нагадаємо, що, як стверджують в національному спротиві, російські окупанти вводять нову схему для так званої націоналізації земельних ділянок українців на захоплених територіях Запорізької області.