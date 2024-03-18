За більш ніж два роки повномасштабної війни українці помітно змінилися. Для більшості війна стала найтяжчим випробуванням в житті, яке неабияк вплинуло на кожного. На зміну настроїв населення, зокрема, вплинув як перебіг війни, так і психоемоційна напруга спричинена ним.

Для кращого розуміння, які саме настрої станом на сьогодні переважають в українському суспільстві Transparency International Ukraine за підтримки Проєкту USAID час від часу проводить соціологічні дослідження та опитування серед населення.

До прикладу Transparency International Ukraine проводила два однакових опитування – одне в березні 2023 року, інше на початку 2024 року. Увагу акцентували на виявлення загальних настроїв суспільства, страхів, переживань і загалом спроможності до дій.

За результатами дослідження з’ясувалось, що зараз суспільство дещо виснажене, речей, що турбують українців, стало більше, а хвилювання посилилися. Також, більш активно проявляється відчуття втоми, розчарування, розгубленості та переживань стосовно майбутнього.

Аналітики вважають, що подібна зміна настроїв свідчить також і про зростання реалізму і прагматизму в українців. Загалом, люди мають високу потребу в позитивних новинах та маленьких перемогах, адже на такі зміни в суспільстві передусім вплинули темп і хід війни.

Здобуті перемоги у Київській, Харківській та Херсонській областях давали українцям сили та віру, що позитивно впливало на загальний настрій. Проте, наратив про єдність і незламну стійкість почав руйнуватися як тільки подібних новин стало менше. Переміщені особи не бачать можливості повернутися додому, мирні жителі виснажені постійними російськими атаками, а військові потребують заміни та відпочинку. Виникає почуття колективного «розчарування», яке звісно ж вдало використовує в своїх цілях ворог. Загалом, українці потребують набагато більше хороших новин, ніж можуть отримати.

Здавалося б, в таких умовах найкраще об’єднатися та працювати на спільну мету, щоб тих самих гарних новин було більше, втім, більшість обирає легший шлях – шлях обговорення, а не дій.

Саме тому при найменшому зростанні напруги зростає й кількість сварок в Мережі та провокуючої, в більшості випадків не правдивої інформації, яку створює як і ворог, так і ненавмисно самі українці.

До прикладу, на фоні обговорень щодо розробок та внесення правок до проєкту про мобілізацію щодня в Мережі з’являються вкиди про неправомірні дії працівників ТЦК, фейки про правки та вигадані положення самого законопроєкту. Кожна така новина хвилею створює дискусію, яка майже завжди переростає в сварку.

Нещодавно з’явилась одна з таких новин – дівчина стверджувала, що її хлопця з готелю в місті Виноградів викрали працівники ТЦК та, начебто, відвезли до прикордонного пункту пропуску Вилок, де почали звинувачувати в незаконному перетині кордону. За словами дівчини в хлопця забрали телефон, відмовляли на прохання зателефонувати та не надавали адвоката. Таким чином парубка буцімто намагались змусити підписати документ про те, що він підтверджує свої дії щодо незаконного перетину кордону. Також вона стверджує, що в поліції на цю інформацію ніяк не відреагували, а коли хлопця вдалось забрати – він був з важкими побоями.

В коментарях під публікацією думки користувачів розділилися. Одні обурюються, що дівчина не надала жодних підтверджень своїх слів, ані відео з камер спостереження готелю, ані свідків, тому вважають, що хлопець дійсно мав намір перетнути кордон не правомірно, а інфопривід був створений спеціально, щоб зняти з нього провину та перекласти її на працівників ТЦК. Інша половина аудиторії навпаки підтримує хлопця та звинувачує працівників ТЦК у перевищенні повноважень.

До обговорення ситуації приєднався й військовий Богдан Антипов на позивний «Дід Шинобі». На його думку українці під час війни розділилися ще більше та не можуть дійти до одного спільного.

«В Україні немає національної ідеї, ми розділились ще сильніше, коли в воюючій країні де кожен день гинуть воїни, отримують каліцтва, роблять збори на озброєння, а ці толерантні квіточки роблять збори на клоунів, які тікають з країни», – заявляє Богдан Антипов.

Військовий не розуміє як можна боятися загинути на війні, але не боятися загинути в Тисі чи бути пійманим, а сам збір, який відкрила дівчина для лікування хлопця, вважає шахрайським.

«Загризем один одного, а авіабомбами доб’ють рускіє», – коментують суперечку користувачі в коментарях під публікацією.

Кожна подібна сварка тільки на руку ворогу, адже чим більше непорозумінь серед суспільства, тим менш воно згуртоване, та відповідно ним легше маніпулювати в своїх цілях.

Кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології і креативних індустрій НУ «Чернігівська політехніка» Ганна Чепурна в коментарі нашому виданню пояснила, як залишатися толерантними та порозумітися в умовах війни:

«Перше – це бути серед людей, не закриватися в собі та намагатися комунікувати з іншими. По-друге, сформувати розпорядок дня, адже сон, харчування та спорт змінюють наш гормональний фон і відповідно наші реакції. Допомагати іншим, адже коли ми допомагаємо, займаємось волонтерством з’являється те, що називається емпатійністю, співчуттям і повертається толерантність».

Також Ганна Чепурна додає, що не менш важливо говорити про допомогу, адже коли ми просимо про допомогу, то переконуємося, що світ більш складний, ніж чорний і білий, ніж свої і чужі.

«Важливо продовжувати займатися своїми буденними справами, своїм життям, бути тут і зараз, намагатися отримувати задоволення від чогось маленького. Саме тоді будуть повертатися напівтони у взаємодії з іншими. Тобто, окрім чорного і білого, будуть з’являтися інші кольори і потихеньку буде повертатися усвідомлення того, що світ набагато складніший у всіх його виявах», – говорить психологиня.