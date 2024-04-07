Президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США, яка блокується Конгресі США з осені 2023 року, Україні буде важно навіть зберегтися.

Про це Президент України зазначив у відео, опублікованому на сторінці в Telegram.

«Без цієї підтримки Конгресу нам буде важко не те що перемогти, а навіть залишитися. Тому важливо спільно робити дуже конкретні речі. І звичайно, я хочу дати вам меседж і попросити подумати, що ми можемо зробити разом публічно – можливо, якісь сильні меседжі, якісь сильні кроки, – щоб привернути увагу Конгресу й американців до України», – наголосив Зеленський під час спілкування з амбасадорами фандрейзингової платформи United24

Глава держави разом з Френсісом Фукуямою, Скоттом Келлі, Річардом Бренсоном, Тімоті Снайдером та ін. обговорили підтримку України у світі і те, що можна зробити, щоб фокус уваги залишався на допомозі українцям у захисті від російського терору.

У відповідь на це Тімоті Снайдер запропонував розробити заклик до Конгресу та запросити інших впливових людей підписати його. Зеленський зазначив, що це дуже важливі речі, і вони влучні.

Президент також наголосив, що якщо Україна програє війну, то будуть атаковані інші держави.