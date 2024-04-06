Відповідний пакет допомоги Україні лідери Альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні цього року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам Альянсу створити спеціальний Фонд внесків для України на 100 мільярдів доларів протягом пʼяти років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що союзники все ще обговорюють пропозицію Столтенберга та механізми ведення обліку, зокрема питання, чи треба включати двосторонню допомогу Україні в загальну суму, повідомляють джерела видання.

“Нам потрібно змінити динаміку нашої підтримки. Ми повинні забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні на довгострокову перспективу, щоб ми менше покладалися на добровільні внески та короткострокові пропозиції, а більше — на зобов’язання НАТО та багаторічні зобов’язання”, — сказав Столтенберг журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, у середу, 3 квітня.

Водночас він відмовився вдаватися в подробиці Фонду. Також відсутні коментарі щодо цього питання від речників Ради національної безпеки Білого дому.

“Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, крок НАТО щодо більш активної ролі в допомозі Україні означатиме зміну парадигми для військового альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у більш широку війну з Росією”, — йдеться у матеріалі.