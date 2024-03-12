У російському уряді можуть з’явитися нові імена і посади, але немає жодних ознак того, що Путін планує змінити напрямок політики.

За словами людей, близьких до адміністрації президента російської федерації і уряду, після виборів цього тижня Володимир Путін може вперше з 2020 року провести значні перестановки в уряді.

Хоча Кремль ще не затвердив списку імен і призначень, імовірні кілька змін, оскільки президент прагне оновити свою команду на початку чергового шестирічного терміну перебування при владі, кажуть співрозмовники видання Bloomberg.

“Для Кремля важливо подати сигнал про ротацію, потрібна свіжа кров”, – каже голова фонду “Петербурзька політика” Михайло Виноградов.

За його словами голови фонду, очікування змін “зростає за всіма позиціями” в уряді.

72-річний міністр енергетики Микола Шульгінов може піти у відставку, повідомили двоє людей, знайомих із цим питанням. Одним із тих, хто може його замінити, є Борис Ковальчук, який, як очікується, залишить посаду голови холдингу “Інтер РАО”.

Міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, син впливового секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, також може бути в черзі на нову посаду, повідомили три людини. Оскільки зростання сільськогосподарської галузі є одним із головних успіхів Росії останніми роками, одна з обговорюваних можливостей полягає в тому, що він буде винагороджений підвищенням до заступника прем’єр-міністра.

Як альтернативу 46-річний Ковальчук може розглядатися для призначення в один з найбільших державних енергетичних холдингів або обійняти посаду російського парламентера з ОПЕК+ Олександра Новака.

Хоча в уряді можуть з’явитися нові імена і посади, немає жодних ознак того, що Путін планує змінити напрямок політики у своєму протистоянні зі США та Європою через Україну.

Востаннє Путін міняв уряд 2020 року, змістивши з посади прем’єр-міністра експрезидента Дмитра Медведєва і поставивши на його місце колишнього главу податкової служби Михайла Мішустіна. Після цього він вніс значні зміни в російську конституцію, що дало йому змогу зберегти владу як президенту потенційно до 2036 року.

60-річний Мішустін формально є другою людиною після Путіна в конституційному порядку Росії і міг би змінити його, якби з 71-річним президентом щось трапилося. Після початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-технократ був незмінно лояльним, зосередившись на реалізації заходів для пом’якшення наслідків міжнародних санкцій і нарощування оборонного виробництва, не виявляючи водночас жодного занепокоєння з приводу політичних і моральних наслідків того, що відбувається в Україні.

Оскільки Путін виклав у своєму маніфесті плани з реформування податкової системи, Мішустін, найімовірніше, залишиться на посаді прем’єр-міністра, кажуть три людини, знайомі з ситуацією. Проте є ймовірність, що його замінить Сергій Кирієнко, впливовий заступник глави адміністрації президента і затятий прихильник війни, за словами одного джерела.

Міністр фінансів Антон Силуанов – ще один технократ, який допомагав підтримувати на плаву російську економіку, що постраждала від санкцій, також може залишитися на своїй посаді, кажуть джерела.

Чиновники чекають, яку роль Новак відіграватиме в новому уряді, і чи залишиться міністр закордонних справ Сергій Лавров, якому цього місяця виповниться 74 роки, на посаді, яку він обіймав 20 років, сказали джерела, які побажали залишитися анонімними.

За долею 68-річного міністра оборони Сергія Шойгу, який обіймає свою посаду з 2012 року, також будуть пильно стежити. Путін підтримав свого близького союзника після того, як Шойгу став мішенню заколоту, очолюваного лідером ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним, який звинуватив міністра оборони в низці невдач на полі бою в Україні.

Проте навіть прибираючи людей з уряду, Путін рідко дозволяє їм піти. Під час минулих перестановок він призначав непотрібних міністрів на посади радників президента.

Окремо варто відзначити, що наразі знову виникають спекуляції з приводу керівництва банку росії, хоча до закінчення п’ятирічного терміну повноважень глави Банку Ельвіри Набіулліної залишається ще понад три роки. Набіулліна, яка обіймає цю посаду з 2013 року, намагалася піти у відставку після початку конфлікту, але Путін наполіг на тому, щоб вона залишилася на своїй посаді. Люди, близькі до Кремля, як і раніше, вважають її відставку малоймовірною.

Є тільки одна позиція, яку не вибирають – це позиція Путіна. Забезпечивши собі перспективу ще 12 років перебування при владі, президент не подає ознак того, що готує будь-якого кандидата як потенційного наступника.