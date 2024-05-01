Західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по території РФ.

Про це в інтерв’ю “Європейській правді” сказала міністерка закордонних справ Литви Байба Браже.

Західні партнери наразі передають Україні озброєння, публічно застерігаючи не використовувати його для ударів по Росії. Але, вважає Браже, цей підхід може змінитися, ба більше, він змінюється вже.

“Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень”, – сказала глава зовнішньополітичного відомства Латвії.

Браже пояснила, що в таких випадках про зняття обмежень публічно не говорили.

“Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба”, – сказала міністерка.

Вона висловила переконання, що якщо є об’єкти, з яких РФ обстрілює Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об’єкти розташовані в Росії. За словами високопосадовиці, таке застосування озброєння дозволено міжнародним правом.