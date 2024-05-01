В результаті артилерийського обстрілу та удару дроном-камікадзе, що сталися увечері 30 квітня у Дніпропетровській області, поранення зазнали чотири людини.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, госпіталізовані 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу і відпустили лікуватися вдома.

Також, як повідомив Лисак, були понівечині “швидка та кілька відділень місцевої лікарні. Пошкоджені спортивний майданчик і школа. Сім побитих приватних будинків та 6 господарських споруд вналсідок обстрілу. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Загорівся автомобіль. Рятувальники загасили пожежу.

Нагадамо, що Про обстріл Нікополя повідомлялося вранці в середу. Тоді очільник ОВА інформував про одну поранену людину.