Відповідний законопроєкт №11214 про міжнародні оборонні компанії зареєстровано у Верховній Раді.
У пояснювальній записці зазначається, що у разі ухвалення законопроєкту оборонні компанії зможуть діяти за кордоном, але сплачувати податки у бюджет України.
Автори законопроєкту називають низку причин для легалізації військових компаній:
- збільшення кількості колишніх військових в Україні;
- потреба у групах швидкого реагування з-поміж досвідчених учасників бойових дій;
- потреба у додаткових надходженнях у бюджет;
- збільшення кількості робочих місць в Україні;
- соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).
Згідно з законопроєктом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги – навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.
Нардепи вважають, що оборонні компанії можуть надати послуги як приватним особам (наприклад, індивідуальний захист, охорона об’єктів за кордоном), так і міжнародним інвесторам. На думку парламентарів, оборонна компанія за межами України змогла б забезпечити безпеку та безперешкодну діяльність будь-якого підприємства, створеного за рахунок іноземних інвестицій.
Крім того, у Раді вважають, що створення військових компаній зможе збільшити робочі місця в Україні. Йдеться про утворення пунктів постійної дислокації чи баз для розміщення оборонних компаній на території України. Тобто, як вважають автори законопроєкту, це може створити додаткові робочі місця у населених пунктах.
Додамо, що фактично в Україні і зараз існують приватні військові компанії. Вони надають послуги, які дозволені законодавством, наприклад, навчання з тактичної медицини.
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