Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен обговорили необхідні кроки на шляху до інтеграції в євроатлантичну систему безпеки

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен провели чергову зустріч в онлайн-форматі Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Про це стало відомо з Офісу Президента.

«Запрошення Україні вступити в НАТО не призведе до ескалації війни, а навпаки – відсутність запрошення стане сигналом для нових ескалацій. Важливо розуміти, що Путін уже перейшов «червоні лінії», він – новий Гітлер після Другої світової війни. Для нього не існує раціональних аргументів, які змусять його зупинитись», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента повідомив учасників групи про ситуацію на фронті та висловив важливість швидкого ухвалення Конгресом США рішення щодо підтримки України. Крім того, Андрій Єрмак розповів про підготовку до першого Глобального саміту миру, який заплановано у Швейцарії.

Тим часом Расмуссен наголосив на важливості подальшої військової підтримки України.

“Наша відповідальність полягає в тому, що ми рішуче налаштовані гарантувати перемогу України. В іншому разі ми ризикуємо отримати небезпеку не лише для України, а й для всього світу. Путін наполягає на тому, що цю війну неможливо виграти. Ми не можемо прийняти ці кремлівські заклики. Нам потрібно дати відсіч сміливою пропозицією, що є метою нашої групи”, – зазначив колишній генсек НАТО.

Він додав, що члени Міжнародної робочої групи мають використовувати всі наявні інструменти, аби Україна отримала все необхідне для захисту мирного населення та воїнів на лінії фронту.

Расмуссен також наголосив на важливості продовження роботи на рівні країн – членів НАТО, щоб досягти позитивних рішень на саміті Альянсу, який має відбутися у Вашингтоні.