У 2024 році вийшла книга американського журналіста Саймона Шустера під назвою “Шоумен: Внутрішня історія вторгнення, яке сколихнуло світ і зробило лідером Володимира Зеленського” (тут), де Саймон розповідає про російське вторгнення в Україну, враження від спілкування з шостим Президентом України – Володимиром Зеленським та описує його біографію.

У своїй книзі про президента України Володимира Зеленського, американський журналіст Саймон Шустер повідомив, що офіс президента в перші дні повномасштабної війни висловлював підозри щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у жадобі влади (тут).

Залужний, за словами Шустера, в приватній розмові наголошував, що президенту не слід глибоко розуміти військові справи, порівнюючи це з його розумінням медицини чи будівництва мостів, та вказував на незручність співпраці між політиками і військовими.

Шустер зауважив, що спочатку Зеленського вважали героєм на початку російського вторгнення, але пізніше увага перейшла на Залужного. Сторінки воєначальника у соцмережах мали сотні тисяч підписників, західні ЗМІ називали його “Залізним генералом”, а деякі цивільні навіть носили його фото.

Однак по мірі відступу росіян Зеленський, за словами автора книги, став впевненішим, формуючи власні військові пріоритети, що іноді не співпадало з поглядами головнокомандувача ЗСУ.

Волонтер Юрій Тиро, з яким поспілкувався Саймон Шустер, розкрив розкол між ними та високий рівень підтримки для Залужного, вказавши, що команда Зеленського виявилася менш впливовою.

“Мене там постійно запитують: ти з президентом чи з Залужним? Або з одним, або з іншим”, – сказав Юрій Тиро, цитуючи запитання військових до нього (тут).

Український журналіст Олександр Бригинець написав у своєму телеграмі пост (тут) про ситуацію навколо ймовірного висування Залужного в президенти, взявши інформацію з вище зазначеної статті у The Telegraph.

“Радники головкому ЗСУ Валерія Залужного вивчають можливість його висування президентом країни. Сам генерал поки що не прийняв остаточного рішення з цього питання, пише в книзі The Showman журналіст Time Саймон Шустер. Журналіст посилається на колишню помічницю Залужного Людмилу Долгоновську, яка вже майже рік, як звільнилася, але тепер займається підготовкою автобіографії генерала. За її словами, він розуміє, що стати президентом для нього буде досить просто з правильною командою і правильною програмою,” – написав журналіст.

Також Олександр зазначив, що саме пані Людмила сказала, що Залужний ненавидить, коли хтось не може взяти на себе відповідальність, а ще – що Залужний намагається бути подалі від “совка”.

“Таке враження, що вона так прокоментувала ставлення до Зеленського”, – написав Олександр.

Наступним постом Олександр додав (тут):

“Єдине, що я міг би додати до слів авторки майбутньої книги: Залужному треба вивчити досвід кумирів свого електорату: Ющенка, Януковича і Зеленського – усі троє йшли до влади на руках свого натовпу (що цілком може статися і з Залужним), і усі троє (провалитись) так, що поховали будь-яку політичну перспективу для себе (Кравчук, Кучма і Порошенко) заходили власними ногами, але їм не довелося зникати з очей суспільства.”

Звернемо увагу, що Олександр Бригинець є прихильником Петра Порошенка, а також виступає на каналі “Прямий”, котрий є власністю колишнього президента.

Нагадаємо: росія готувала дезінформаційну кампанію з метою “розсварити” Зеленського та Залужного, спровокувавши розкол у суспільстві. ГУР МО вже визначили ЗМІ, які мали розповсюджувати дезінформацію, але деталі залишаються прихованими (тут).

Будемо очікувати на подальші прояснення ситуації.