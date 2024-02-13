Сьогодні консультант з комунікації Олександр Равчев опублікував пост обурення на сторінці у Фейсбук.

Олександр вирішив висвітлити ситуацію навколо інстаграм-блогерки Тетяни Губенко та, ймовірно, її матері, колишньої судді Вищого господарського суду України – Надії Губенко.

Автора посту обурило те, що блогерка Тетяна постійно публікує фотографії в мережах, де хизується своїми заробітками, зокрема – тим, що у свої 30 років володіє 6 квартирами, отримуючи від них пасивний дохід.

Втім, Олександра тривожило не хизування Тетяни, а те, що квартири блогерки могли дістатися їй від матері – колишньої судді Надії Губенко.

“Паралельно існує Губенко Надія Михайлівна. Колишня суддя Вищого господарського суду в Україні. Була визнана недоброчесною за корупційні скандали. В декларації Надії Михайлівни, яка зберіглась на просто шикарному сайті prosud.info вказано, що її родина володіє значною кількістю квартир. Частина з яких також записана на її дочку – Губенко Тетяну Сергіївну”, – написав Олександр.

Ми перевірили інформацію, дану на сайті prosud.info, і, незважаючи на те, що на ресурсі не знайшли прямої заяви щодо корупції зі сторони Надії Губенко, наведемо декілька важливих моментів розслідування.

Наприклад, як пише prosud.info, відомо, що суддя Надія Губенко входила у колегію суддів, яка скасувала постанови ВГСУ про визнання недійсним рішення Київської міської ради щодо передачі для забудови земельної ділянки в центрі Києва на користь ТОВ “Житло-буд”.

У майнову декларацію, запевняє prosud.info, кандидатка записала одинадцять об’єктів нерухомості. Зокрема Надія Губенко володіє з сестрою трьома спадковими земельними ділянками у Броварському районі Київщини.

Також родина Губенків, включно з Надієї, її чоловіком та донькою (її ім’я вказане нижче на скріншоті декларації), володіє трьома квартирами в столиці. З 1994 року в Надії Губенко є 76,9 кв. м та частка квартири 93 кв. м.

У 2013 році кандидатка Надія Михайлівна стала власницею житла на 136 кв. м в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва «Новопечерські липки», де живуть багатії, у тому числі й Володимир Гройсман. Задекларована вартість квартири на дату набуття складала 898 260 грн.

Громадська рада доброчесності зазначає, що ця сума могла бути в рази заниженою в порівнянні з ринковою вартістю. Відповідно до сайту забудовника на старті продажів ціна «квадратного метру» стартувала від 16 тис. грн, а на етапі введення будинку в експлуатацію від 25 тис. грн. Отже, вартість подібного житла коливається у діапазоні від 2,1 до 3,5 млн грн. Тоді як доходи членів сім’ї до такої суми не дотягували. Хоча під час співбесіди кандидатка посилалась на аудиторський висновок заробітків сім’ї, які нібито обґрунтовували легальність грошей.

На додачу Надія Губенко обзавелася машиномісцем у цьому ж житловому комплексі. Задекларована вартість – 77 115 грн, яка теж може бути заниженою.

Під час співбесіди Надія Губенко повідомила, що вказана квартира – єдина нерухомість, яка була придбана за всю її кар’єру. Нею був укладений договір на участь у будівництві шляхом інвестування. Нібито вказана сума у декларації це і є номінальна вартість облігацій. Зазначимо, що йдеться про елітний житловий комплекс, де живуть бізнесмени та політики. Із закритою територією, власною інфраструктурою та охороною.

Якщо вірити декларації, родина Губенків має у власності лише два автомобілі: у чоловіка з 2006 року Мазда М-3 1.6L за 114 500 грн та позашляховик Тойота Прадо за 364 288 грн з 2008 року.

Хоч ми не знайшли прямого підтвердження зауваги, що інстаграм-блогерка Тетяна Губенко є донькою колишньої судді Надії Губенко, зазначимо декілька важливих моментів.

По-перше, Тетяна дійсно постійно згадує про кількість власних квартир, а також – має окрему теку сторіс, присвячених цьому, під назвою “Квартири”.

Також у Тетяни є власний курс під назвою “Фінансова перемога”, що сприяє її заробітку.

Незважаючи на те, що прямих підтверджень родинних зв’язків виявлено не було, припущення автору посту у Фейсбуці можуть бути ймовірними.