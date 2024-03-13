Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван стверджує, що боєприпасів з нового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки українським військам вистачить лише на пару тижнів, – повідомляє CNN.

«Цього далеко не достатньо, щоб задовільнити потреби України на полі бою і це не врятує Україну від закінчення боєприпасів у найближчі тижні. Само собою зрозуміло, що цей пакет не витісняє і не повинен відкладати критичну необхідність ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку», – заявляє Салліван.

За словами радника, новий пакет допомоги став можливим «через непередбачену економію коштів у контрактах, які міністерство оборони домовилося про заміну обладнання, яке ми вже надіслали в Україну через попередні вилучення».

Зазначається, що Пентагон має близько 4 млрд доларів для відправки в Україну зброї та обладнання, отриманих безпосередньо зі складів Міністерства оборони. Однак Пентагон не хотів використовувати це фінансування, оскільки грошей на поповнення запасів у США не залишилося.

«Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою – щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням», – прокоментував надання пакету допомоги 12 березня речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За його словами, до пакета входять зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, в тому числі фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди.

Також пакет включає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки й інше допоміжне обладнання.

«Цей пакет став 55-м траншем допомоги та оцінюється в $300 мільйонів. Він є можливостю для забезпечення термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО», – наголосив речник Пентагону.

Тим часом Демократи Палати представників США почали збір підписів, щоб винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.

Так звану петицію про звільнення (за голосування законопроєкту про допомогу України в обхід Джонсона) ініціював конгресмен Джим Макговерн.

Про це розповіли в Reuters з посиланням на прессекретаря конгресмена.

«Демократи Палати представників США почали збирати підписи у вівторок, 13 березня, за потенційну спробу обійти спікера-республіканця Майка Джонсона та змусити палату голосувати за пакет в розмірі 95 млрд доларів з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню», – повідомяє видання.

Петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників – це більшість із усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.

Якщо вдасться набрати необхідну кількість підписів Палата має проголосувати за «петицію про звільнення» і, як наслідок, підтримати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Дана процедура змусить Палату представників проголосувати за допомогу, незважаючи на спроби спікера Майка Джонсона цьому завадити, адже цей механізм дає змогу винести законопроєкт на розгляд простою більшістю, без участі спікера.

«Крім того, у ЄС також знайшли способи фінансування закупівель зброї для ЗСУ на 5 млрд євро», – повідомляють в британському виданні Financial Times.

У матеріалі йдеться про те, що Угода з ЄС, яку має бути офіційно затверджено на зустрічі країн-членів сьогодні, 13 березня, надасть нові кошти для компенсації поставок зброї для Києва з боку країн ЄС.

«Тимчасова допомога Пентагону, про яку було оголошено у вівторок, а також угода в Брюсселі свідчать про зростаючі побоювання західних політиків з приводу того, що київські війська більше не в змозі утримувати оборону проти російських військ», – пише FT.

Також видання стверджує, що Фонд Євросоюзу, більш відомий як Європейський фонд миру, віддаватиме пріоритет зброї, яка виробляється всередині ЄС, але не виключатиме зброю з країн, які не входять до ЄС, проте лише в випадку якщо їй не буде альтернативи.

Представник оборонного відомства США повідомив FT, що Україна станом на сьогодні, воює без достатньої кількості боєприпасів. Він зазначив, що ситуація вимагає негайних дій, особливо після нещодавніх, хоч і не значних, але просувань рф по лінії фронту.

Посилаючись на своє джерело серед високопоставлених чиновників FT пише, що США вичерпали кошти на поповнення запасів озброєнь для України та їм необхідно близько 10 мільярдів доларів від Конгресу для заміни вже відправленої зброї.

«У нас є кошти, які можуть покрити вартість ще одного пакета, але це разова спроба. Ми не знаємо, чи з’явиться така можливість ще в майбутньому і коли», – заявив високопоставлений представник оборонного відомства США.

Тим часом у Верховній Раді заявили, що Україна вже вичерпала свої фінансові ресурси та конче потребує підтримки від Західних партнерів.

З такою заявою виступила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, депутатка від фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Про це у неділю, 10 березня, писали Financial Times.

Підласа стверджує, що Україна виділила майже половину свого бюджету в 87 мільярдів доларів на 2024 рік на витрати, пов’язані з обороною, проте її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів.

Це означає, що державі потрібно покрити цей дефіцит за допомогою міжнародних партнерів і скорочення невійськових витрат. За словами Підласої дефіцит бюджету ще більше зросте через мобілізацію до 500 тис. новобранців, оскільки мільярди будуть потрібні для їхніх зарплат, навчання та обладнання.

«Ми практично вичерпали свої можливості – усі внутрішні ресурси йдуть на фінансування армії», – заявила вона.

Підласа додала, що початковий «план А» для України полягав у тому, що допомога від США та ЄС почне надходити в січні цього року, а її затримка означала, що Київ почав розглядати «план Б» і навіть «план С».