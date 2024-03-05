Чинного спікера Палати представників Майка Джонсона вважають одним з найбільш відданих прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, через що вже давно прозвали «трампістом».

Для того, щоб зрозуміти чому Джонсона так називають, його позицію щодо України та її вплив на допомогу від США слід проаналізувати політичну кар’єру спікера.

Палата представників США проголосувала за обрання спікером республіканця Майка Джонсона від штату Луїзіана після трьох тижнів невизначеності, адже після усунення Кевіна Маккарті 3 жовтня Палата представників працювала без спікера та, відповідно, не могла приймати законопроєкти.

Кандидатуру Майка Джонсона висунули до розгляду лише через кілька годин після того, як останній кандидат, голова республіканської більшості у Палаті представників Том Еммер, вибув, оскільки не зміг залучити достатньо підтримки. Еммер зняв свою кандидатуру після того, як колишній президент Дональд Трамп висміяв його в соціальних мережах та назвав «глобалістом».

Слід відзначити, що Джонсона підтримали 220 конгресменів, тоді як 209 проголосували проти.

Джонсон після початку повномасштабного російського вторгнення був прихильником надання допомоги Україні. Він закликав до «виснажливих санкцій проти російських інтересів», виключення рф з глобальної торгівлі та міжнародних організацій.

«Америка молиться за український народ», – заявляв тоді Джонсон.

Однак, згодом він різко став скептиком щодо надання допомоги Україні та голосував проти законопроєктів про нові пакети фінансування.

«Американські платники податків надіслали понад 100 мільярдів доларів допомоги Україні за останній рік. Вони заслуговують на те, щоб знати, чи український уряд є цілком відвертим і прозорим щодо використання цієї величезної суми ресурсів платників податків», – написав Джонсон у соцмережі Х в лютому 2023 року.

Станом на сьогодні, Джонсон, користуючись своїми службовими повноваженнями, активно блокує ухвалення нової програми фінансування поставок американської зброї до України.

Спочатку він відмовився виносити на голосування у Палаті представників запропонований Джо Байденом великий законодавчий пакет, де було зібрано витрати на підтримку Україні, Ізраїлю і Тайваню разом з фінансуванням витрат на укріплення кордону США.

Пізніше, коли через верхню палату Конгресу успішно пройшов альтернативний законопроект, з якого прибрали питання американського кордону, Джонсон відмовився виносити на голосування в нижній палаті і цей варіант.

А згодом взагалі відправив Палату представників США на канікули до кінця лютого, якраз коли росія значно посилила наступальні дії по всій лінії фронта на території України.

Аналізуючи хто ж такий насправді Джонсон, слід згадати розслідування щодо фінансування його передвиборчої компанії у 2018 році, яке було проведене і опубліковане виданням Newsweek.

Нинішньому голові Палати представників приписували обрання до американського парламенту за фінансової підтримки росіян. Зокрема, з’явилась інформація, що його передвиборчу кампанію фінансував власник патронного заводу в Тулі, – пише видання.

Як тоді з’ясувалося, його передвиборчу кампанію частково профінансувала група росіян через техаську компанію American Ethane.

Хоча співзасновником American Ethane був американець Джон Хоуталінг, на той час 88% акцій компанії належали трьом росіянам – Михайлу Юр’єву, Андрію Кунатбаєву та Костянтину Ніколаєву. Останній є одним з близьких соратників президента росії путіна, – зазначає Newsweek.

Тоді представник Джонсона запевняв, що отримані від компанії American Ethane гроші повернули назад, щойно передвиборчий штаб «проінформували про ситуацію».

Законодавство США прямо забороняє політикам отримувати гроші на передвиборчу кампанію від іноземців та юридичних осіб, яких контролюють іноземці.

Довести, що Джонсон свідомо порушив цей закон, нікому так і не вдалося, проте цю ситуацію нинішньому голові Палати представників згадують до сьогодні.

Пізніше, а саме у 2020 році, Майк Джонсон відзначився активною підтримкою Трампа, коли намагався заперечити перемогу президента Джо Байдена на виборах. Крім цього, Майк Джонсон – це близький соратник Джима Джордана, який своєю чергою є найпалкішим прихильником Трампа. Він був відданий йому настільки, що не полишав спроб рятувати його під час розгляду справ щодо спроб сфальсифікувати результати виборів та нападу на Капітолій.

Джонсона вже давно прозвали «зручним», як для республіканців, так і для трампістів, а це означає, що і ті, й інші будуть активно просувати через спікера потрібні наративи, у тому числі й проти України.

Колишній посол США в росії, професор політології Стенфордського університету Майкл Макфол коментуючи дії спікера Палати представників США заявив, що затримка голосування за допомогу Україні зробить Джонсона відповідальним за успіхи рф на полі бою.

Загалом, Макфол вважає, що дії Майка Джонсона напряму негативно впливають на його політичну кар’єру спікера.

«Йому, ймовірно, залишилося лише кілька місяців як спікеру або, можливо, лише кілька днів. Якщо він винесе цей законопроєкт, ризик, із яким він зіштовхнеться, – в його партії виникне рух, аби відправити його у відставку, як вони зробили зі спікером Маккарті. Але якщо у вас залишилося всього кілька місяців, спікере Джонсоне, скористайтеся ним, щоб зробити правильні речі», – додав Макфол.

Експосол також заявляє, що відповідальність за загибель мирних мешканців в Одесі через атаки російських дронів 2 березня, зокрема, лежить і на США:

«Ми могли б забезпечити захист цих людей. І просто незрозуміло, чому спікер Джонсон цього не усвідомлює. Адже якщо він продовжить блокувати цю допомогу, він увійде в історію як людина, що допомогла путіну перемогти», – сказав Макфол.

Проте, не дивлячись на зусилля Джонсона, конгресмени повідомили, що знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США, – повідомляє «Голос Америки».

Вже зараз у палаті представників шукають шлях, як винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера Майка Джонсона за допомогою спеціальної петиції. Для цього потрібно 218 голосів.

Хоча, стверджують, що найкращим і найшвидшим варіантом було б, якби на голосування законопроєкт виніс, усе ж, спікер, – пише «Голос Америки».