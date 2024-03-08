Сполучені Штати Америки, у четвер 7 березня, оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення депортованих росією українських дітей.

У повідомленні Держдепу США зазначається, що Штати приєднуються до коаліції, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені країною-агресором та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Сполучені Штати також підтвердили свою підтримку «Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», раніше опублікованої Канадою та Україною.

«Сполучені Штати оголошують, що приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності», – йдеться у повідомленні Держдепу.

США, як і інші учасники коаліції, заявили про прихильність до таких принципів:

Висока важливість і пріоритетність забезпечення найкращих інтересів дитини, захисту прав і свобод дитини відповідно до норм міжнародного права в контексті збройної агресії рф;

Міжнародне гуманітарне право та право людини повинні поважатися в контексті агресивної війни рф та переміщення українських дітей;

Важливість дотримання норм міжнародного права, включаючи Статут ООН, Женевські конвенції та додаткові протоколи до них, а також Конвенцію ООН про права дитини та факультативні протоколи.

«Міжнародне гуманітарне право та норми в галузі прав людини мають дотримуватися в контексті агресивної війни росії проти України, у тому числі шляхом вирішення проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей рф», – йдеться в повідомленні.

Загалом, члени Міжнародної коаліції допомагатимуть у вирішенні ситуації з незаконно депортованими і примусово переміщеними українськими дітьми. Також вони сприятимуть наданню гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок незаконної депортації та примусового переміщення.

У повідомленні Держдепу висловлюється також і підтримка принципам пункту 4 Формули миру Президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться про звільнення всіх полонених і депортованих, зокрема викрадених українських дітей.

Перше засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей відбулося в Києві ще 8 грудня минулого року.

Вже 2 лютого у Києві, під час візиту міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі було оголошено про початок роботи Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.

За інформацією української державної платформи Діти війни, лише станом на 27 вересня щонайменше 19 546 дітей було депортовано або примусово переміщено росією.

В той же час за даними Європарламенту кількість незаконно депортованих у росію українських дітей може сягати від 16 до 300 тисяч.

Про це повідомляє Мінреінтеграції України за підсумками обговорення з Європейським парламентом питання повернення депортованих і примусово переміщених осіб.

Євродепутати вважають, що вивозити українських дітей росіяни почали ще 2014 року – з моменту окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Остаточна кількість незаконно депортованих країною-агресором на свою територію українських дітей не встановлена.