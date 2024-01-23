Нещодавно в ході опитування, відкритого військовими 40-бригади тактичної авіації, “Привидами Києва”, пропозиція перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил отримала рекордну підтримку киян – 90% від 38 тис. людей.

Переймування також підтрималося Миколою Олещуком, Кирилом Будановим і, зокрема, Валерієм Залужним.

“З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил Збройних сил України, виявлених під час державного суверенітету, вважаю за доцільне підтримати ініціативу щодо перейменування Повітрофлотського проспекту у місті Києві на проспект Повітряних сил”, – зазначив головнокомандувач ЗСУ у листі відповіддю на запит депутата Романа Лозинського.

Втім, незважаючи на громадську підтримку разом з підтримкою військового керівництва стосовно перейменування топонімів, фракція Європейської Солідарності запланувала розділити Повітрофлотський проспект на два – проспект Європейського Союзу та проспект Повітряних Сил. Ініціювання розділення мало здійснитися на пленарному засіданні Київради 18 січня.

Історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров, обурений ситуацією, створив петицію із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект. Олександр наголосив на необхідності захисту голосу киян і військових.

Петиція наразі набрала понад 6100 підписів, що перевищило запит у 6000.

“Профільний закон, який регулює порядок зміни назв топонімів передбачає, що перейменування можливе ТІЛЬКИ після громадського обговорення. Однак, жодного громадського обговорення щодо перейменування частини Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського Союзу не було”, – пише історик у коментарі до петиції.

Крім того, розділення проспекту, за словами Олександра, є “юридично нікчемним”. Воно спричинить чималі фінансові збитки. Мешканцям проспекту доведеться переробляти нумерацію будинків і власним коштом змінювати документи. Втім, Олександр наголошує, що, за законом, будь-який громадянин зможе оскаржити рішення розділити проспект у суді.

Валерій Залужний, в свою чергу, не змінив думки відносно ініціативи 40-бригади. Він закликав не розділяти проспект, підтвердивши незмінність своєї позиції.

Людмила Ковалевська, депутат від партії Європейської Солідарності, за проханням нашого медіа надала коментар:

У Києві має бути єдиний проспект названий на честь повітряних сил. Також обовʼязково мають бути вулиці названі на честь ЄС і НАТО. Тому що це наші стратегічні цілі, вони закріплені у Конституції і мають бути відображені у топономіці міста Києва. Ми будемо звертатись до міського голови щодо перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил і щодо найменування значимих київських вулиць на честь ЄС і НАТО на найближчому пленарному засіданні. Заяви про розділення Повітрофлотського проспекту на дві окремі вулиці є фейковими. Наша політична сила вважає їх черговою небезпечною атакою на єдність політичних сил в столиці і у країні загалом під час війни.”

Євгенія Кулеба, лідерка київської фракції партії “Слуга Народу”, теж надала коментар нашому медіа:

“В Києві Цифромову ця пропозиція (пропозиція розділити проспект) не була підтримана киянами. Водночас кияни підтримали більшістю голосів перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних Сил. Так само підтримку на перейменування було отримано від Залужного, Буданова, військовослужбовців. Це було дуже потужне лоббі, аби проспект перейменувався на Повітряних Сил. Мені складно буде сказати, як у фракції Європейської Солідарності змінюються настрої зараз, але ще до минулого засідання Київради вони шантажували депутатів перейменуванням цього проспекту чи ставили у залежність від цього перейменування подальшу роботу Київради. Це для фракції питання принципове. Наскільки нам відомо, воно поставлене вищим керівництвом. Дуже дивно, що назва фракції співпадає з назвою проспекту. Дуже сподіваюся, що після публічності, яку отримала ця ситуація, вони (фракція ЄС) відмовляться від цієї ідеї і дослухаються до киян. Для мене це, в першу чергу, нехтування позицією і думкою киян. Навіть уже не питання до військовослужбовців, до волонтерів. Це питання до того, що кияни однозначно висловилися, що вони не хочуть, аби був проспект ЄС, і водночас підтримують перейменування проспекту на проспект Повітряних Сил.”

Також ми намагалися взяти коментар у депутата ЄС і заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Його думка була важливою, оскільки ще в грудні 2023 року Володимир заявляв, що Києву “не потрібний бюджет війни”, чим викликав невдоволення не тільки від колег по партії, а й від суспільства загалом. Відповіді ми не отримали.