На росії останнім часом все частіше виникають випадки відключення Інтернету. Загалом – через атаки українських безпілотників.

Є ймовірність, що масові відключення Інтернету можуть бути частиною підготовки до повного вимкнення мережі для країни-ворога. Про це йдеться в офіційнім роз’яснення РНБО за 1 лютого.

Так, з 25 по 30 січня мобільний інтернет вимикався в ленінградській, псковській та новгородській областях. Утім, це не завадило дрону завдати ураження підприємству «Невський мазут». 30 січня зафіксовано масовий збій роботи інтернету у всій росії”, – доповнили в РНБО.

У телеграм-пості РНБО також йдеться про те, що російська федеральна служба “роскомнадзор” вже повідомила про впровадження в мережах провайдерів “комплексу протидії загрозам”.

Насправді основною причиною перебоїв з інтернетом в рф може бути перевірка механізмів переходу до «суверенного інтернету». Роскомнадзор уже відзвітував про встановлення в мережах провайдерів «комплексу протидії загрозам», який дає таку можливість”, – написали у РНБО.

Як ми пам’ятаємо, служба “роскомнадзор” славиться саме тим, що воліє блокувати усе. Наприклад, ще пару років тому на росії були панічні настрої щодо блокування Ютубу, а також – блокувалися сайти з мультфільмами.

17 березня, як повідомляє РНБО, в рф відбудуться «президентські вибори». Попри заяви пропаганди про всенародну підтримку путіна, масові протести в башкирії та якутії показали вразливість системи. Наприклад, в якутії вже вимикали Інтернет через масові протести.

“Масштабний збій у соцмережах повз’язують із протестами в Республіці Саха (Якутія), де сотні людей вийшли протестувати через вбивство місцевого жителя, в якому звинувачують 18-річного уродженця Таджикистану”, – зазначило медіа Ukr.net.

Як зауважує РНБО, для того, аби остаточно “закрутити гайки” народові після виборів, водночас запобігши масовим протестам, рф цілком може наважатись на масове відключення інтернету.

Оскільки права людей на росії якогома жорсткіше обмежуються, а протести – якомога сильніше придушуються, повірити у ймовірність “залізної завіси” не тяжко.