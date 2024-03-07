7 березня міжнародне агентство Reuters опублікувало статтю з посиланням на литовські спецслужби. У публікації йшлося про бойові можливості російських військ наразі і найближчими роками.

“Високі ціни на нафту, ухилення від санкцій та державні інвестиції забезпечують Росії достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки”, – зазначили журналісти Reuters, цитуючи розвідку Литви.

В Reuters зауважили, що Росія встигла реформувати і зміцнити свою армію за 2023 рік. В щорічному звіті з оцінки загроз, з якими стикається балтійська країна, йдеться, що має окупант має намір розширити свій військовий потенціал уздовж кордону з НАТО, в тому числі – поруч з Фінляндією, яка приєдналася до альянсу минулого року,

Литовські спецслужби, крім того, зазначили, що Москва цілком здатна оцінити отримані уроки і підвищити власну боєздатність.

Наприклад, 5 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив із заявою, що Росія посилила свою збройні міць на півночі і заході країни у відповідь на передбачуване нарощування сил НАТО на її кордонах.

Литовські спецслужби також звернули увагу на те, що російська розвідка докладає зусиль, аби обійти санкції, накладені на оборонну промисловість країни після вторгнення в Україну.

“У той час як Росії відкрито постачають зброю і боєприпаси лише Іран і Північна Корея, Китай став її найбільшим постачальником мікрочіпів, а юань – основною валютою для міжнародних транзакцій Росії”, – пишуть литовські спецагенції.

Вони додали, що відтоді, як Росія розмістила військові боєголовки в Білорусі у 2023 році, вона постійно розбудовує там інфраструктуру для їхнього використання.

У звіті також йдеться про те, що російські та білоруські спецслужби активізували свої зусилля з вербування литовців, які перетинають кордон, а Литва у 2023 році затримала кількох своїх громадян, яких вона звинуватила в наданні даних білоруській розвідці за гроші.

Що стосується Китаю, зазначають в Reuters, – ця країна активізувала свої шпигунські зусилля в Литві у 2023 році після рішення Литви дозволити Тайваню відкрити де-факто посольство на своїй території у 2021 році.

У звіті литовської розвідки насамкінець повідомляється про те, що кіберактивісти, “пов’язані з Китаєм”, регулярно перевіряють литовські державні установи на вразливість “з метою проникнення в їхні мережі та витоку даних”.

Звернемо увагу, що в листопаді 2023 ресурс Atlantic Council проаналізував заяви Китаю з приводу постачання зброї в Росію, а також – провів своє дослідження з цієї теми.

Хоча Китай, за даними Atlantic Council, не надає Росії озброєння, КНР постачає в РФ великі обсяги промислових товарів і технологій, життєво важливих для військових зусиль росіян в Україні.

“Дані про торгівлю з відкритих джерел свідчать про те, що різке зростання імпорту товарів китайського виробництва, які мають важливе військове значення, відіграло ключову роль у здатності Росії зміцнити свою оборону на українській території та підтримувати її оснащення і постачання, щоб протистояти контрнаступу”, – тоді заявили аналітики.

Наприкінці згадаємо, що 3 березня Reuters повідомили про зустріч спецпредставник Китаю Лі Хуей із заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним. На зустрічі мала обговорюватися “українська криза”.

“Констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки”, – зазначили у МЗС РФ.

7 березня у Reuters повідомили про заяву Голови МЗС Китаю Ван Ї, що його держава готова працювати над створенням нових рушійних сил співпраці з Росією та над зміцненням дружби з нею.