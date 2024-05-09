Це робили на підставі чинного закону, новий містить уточнення і набуде чинності з 18 травня. З початку повномасштабного вторгнення було вилучено 2 тисячі автівок на потреби українського війська.

Про це Суспільному розповів Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, в новому законі конкретизували правила і уточнили, що транспорт не вилучатимуть, якщо він є єдиним у власності людини. Також йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль не потрібен для ЗСУ.

Що стосується вилучення комерційних авто, то тут, за словами Веніславського, теж має бути справедливість:

«В організацій це має відбуватися пропорційно, щоб не було перекосів, коли в однієї організації вилучають 80%, а в іншої лише 5».

Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.