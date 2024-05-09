Верховна Рада ухвалила закон, який надає можливість оформлення паспорта за кордоном через державне підприємство "Документ".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №11017 підтримали 236 народних депутатів.

Цей закон дозволяє одночасно оформити або обміняти паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Крім цього, встановлено безстроковий термін дії паспорта громадянина України у формі картки для осіб, які досягли 65 років. Також зменшено термін оформлення та обміну паспорта до 7 робочих днів з дня подання заяви-анкети. Раніше було 10 днів.

Цей закон також вирішує основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Нагадуємо, що раніше повідомлялось, що закордонні підрозділи Державного підприємства «Документ» у тестовому режимі відновили видачу паспортів. Це сталось після того, як 23 квітня ДП “Документ” припинило видачу документів за кордоном “з технічних причин”.

Також 24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна було отримати тільки в Україні.