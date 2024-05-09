Про це речниця словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька повідомила в коментарі AFP.
Зазначається, що протягом перших чотирьох місяців 2024 року прикордонники Словаччини затримали та відпустили 338 українських чоловіків. Це значно більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було затримано 166 осіб.
“У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року їхнє число становило чотири людини”, – додала речниця.
“З початку війни жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було”, – сказала Коперницька.
Також вона додала, що в березні до країни потрапив співробітник українського прикордонного патруля – беззбройний і в цивільному одязі.