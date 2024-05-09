Прикордонна поліція Словаччини повідомляє, що з початку цього року кількість чоловіків з України, які незаконно перетинають кордон, зросла. Це відбувається в контексті обговорень про прийняття нового закону щодо посилення мобілізації.

Про це речниця словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька повідомила в коментарі AFP.

Зазначається, що протягом перших чотирьох місяців 2024 року прикордонники Словаччини затримали та відпустили 338 українських чоловіків. Це значно більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було затримано 166 осіб.

“У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року їхнє число становило чотири людини”, – додала речниця.