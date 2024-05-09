Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про вжиття заходів для швидшої поставки в Україну додаткових протиповітряних оборонних засобів та артилерійських снарядів.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Рютте у соцмережі Х.

Він повідомив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським про заходи, які Нідерланди приймають для підтримки України.

“Агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється. Авіаудари по Харкову та інших місцях призвели до нових жертв серед цивільного населення сьогодні та останні кілька днів. Щоб протистояти цій навалі, Україна гостро потребує нашої допомоги. Новий пакет військової підтримки, який зараз надають США, має вирішальне значення в цьому відношенні”, — зазначив він.

За словами прем’єра країни, Нідерланди беруть участь в ініціативі Німеччини щодо швидкого постачання засобів ППО.

“Разом із нашими союзниками Нідерланди вживають заходів для забезпечення швидкої доставки додаткових засобів ППО та артилерійських снарядів”, — наголосив Рютте.

Крім того, Нідерланди долучилися до ініціативи Естонії щодо передачі Україні боєприпасів з наявних запасів і співпрацюють з Чехією та Данією для швидкої доставки артилерійських снарядів та протиповітряних оборонних засобів.