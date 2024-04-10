Рішення виніс Загальний суд – це найнижча інстанція у складі Суду ЄС.

Розумію, що можливо це ще не кінець, але сигнал дуже поганий.

Авєн і Фрідман наприкінці травня 2022 року подали позови до Суду ЄС проти Ради Євросоюзу, яка наклала на них санкції у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням російських військ в Україну.

Обмежувальні заходи, введені щодо них 28 лютого 2022 року, мають на увазі заборону на в’їзд до ЄС та заморожування активів на його території.

Нагадаю, що тоді одночасно з Євросоюзом санкції щодо Фрідмана та Авена ввела Великобританія, а у серпні 2023 року – США.

Далі. Фрідман виїхав із Великобританії у жовтні 2023 року, заявивши, що там “неможливо жити”, ой же бідненький, адже санкції суттєво обмежують його витрати. Пам’ятаю, як Михайло Ткач ганяв Фрідмана по Лондону, ставлячи незручні запитання.

Спочатку Міхаіл Маратич вирушив до Ізраїлю, але у світлі нового витка палестино-ізраїльського конфлікту “дав петлю” до Москви.

Пьотр Авєн залишив Велику Британію в 2022 році після того, як його почали перевіряти щодо порушення санкцій. Влада Латвії, де зараз живе Авєн, погрожує позбавити його громадянства. І правильно зроблять, якщо що.

Keep fighting for justice!