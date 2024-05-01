Міністри енергетики країн G7 ухвалили рішення про скорочення залежності від поставок товарів з Росії для своїх атомних електростанцій.

Про це йдеться у комюніке за підсумками зустрічі в Турині.

Лідери G7 зобов’язалися знизити залежність від цивільних товарів, пов’язаних з ядерною галуззю РФ, в тому числі, сприяючи розширенню джерел постачання палива, які не залежать від російського впливу.

Крім того, країни G7 обіцяють надавати підтримку тим країнам, які прагнуть розширити свої поставки.

“Ми відзначаємо постійні зусилля країн, які експлуатують реактори російського дизайну, щодо досягнення прогресу в забезпеченні альтернативних контрактів на постачання ядерного палива та зменшення залежності від запасних частин, компонентів та послуг”, – йдеться в комюніке.

Міністри також взяли на себе зобов’язання сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.