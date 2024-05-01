Цю новину повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

“У Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 – монет, які раніше були незаконно вивезені з України. Їх затримали, коли контрабандисти намагались перетнути кордон. Естонські прикордонники й Естонська Республіка повернула їх Україні”, — йдеться в повідомленні.

Серед цих предметів були артефакти з різних історичних періодів, зокрема прикраси скіфського, передримського, римського часів і середньовічні знахідки.

«Зараз разом з Україною увесь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Також було відзначено, що Естонія допомагає відновлювати об’єкти культурної спадщини в Україні, зокрема, у Житомирській області, яка знаходиться під патронатом естонських колег.

Крім того, у перших місяцях війни з Росією саме з Естонії приходили вантажі з усім необхідним для українських музеїв, таким як обладнання та пакувальні матеріали для евакуації культурних цінностей.

Такі кроки свідчать про підтримку та дружбу між країнами, а також про загальний знак поваги до міжнародного права та культурної спадщини.