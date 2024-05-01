За період з початку року вже вдалося побудувати та облаштувати 337 укриттів на загальну суму 384,8 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Тимур Ткаченко.

Ці укриття включають 13 нових споруд, 283 піддавалися капітальному ремонту, 6 були реконструйовані, а ще 27 представляють собою модульні конструкції.

“Укриття зʼявились у 165 закладах освіти, 19 та 12 у медичних та культурних закладах відповідно. Окрім цього, майже за 4 місяці було облаштовано 75 укриттів у житлових будинках та 6 в адмін будівлях”, — йдеться в повідомленні.

Фінансування на ці заходи забезпечується за рахунок державних субвенцій, бюджетів громад та пожертвувань громадських організацій та благодійників.