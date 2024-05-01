Глава Пентагону Ллойд Остін зробив заяву у Комітеті з питань збройних сил.

Голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США передадуть Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть.

Про це Остін заявив на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США.

Так, в очільника Пентагону запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно ухваленого пакета допомоги для України на понад 60 млрд доларів.

“США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть”, — відповів Остін.

Голова Пентагону також зазначив, що Україна вже отримала ATACMS. Вашингтон передав далекобійну зброю Києву без публічного розголошення. Ще певна кількість ATACMS зараз перебуває в дорозі.