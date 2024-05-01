За два роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організація "Громадський моніторинг України" проаналізувала кількість безпілотників, які були придбані українськими громадами для Збройних Сил України за допомогою бюджетних коштів.

Про це йдеться у звіті організації.

Львівська область виявилася на другому місці по Україні у рейтингу за кількістю придбаних безпілотників, купивши 5026 штук на суму 230,5 млн гривень.

Перше місце посіла Дніпропетровська область, де громади за два роки придбали 5609 безпілотників на суму 707,3 млн гривень. У трійці лідерів також опинилася Житомирська область, де придбано 1295 безпілотників на суму 214 млн гривень.

Загальна кількість придбаних безпілотників українськими громадами та місцевими адміністраціями за цей період склала 36248 штук, а сумарна вартість – 2,763 млрд гривень.

Аналіз базувався на інформації з майданчика Prozorro та враховував різновиди дронів, включаючи FPV, квадрокоптери та комплекси безпілотних літальних апаратів.

Закупівля дронів на Львівщині

Найбільше безпілотників за цей період було придбано Львівською міською радою — 3708 штук на суму 145,8 млн гривень.

На другому місці у Львівській області — Городоцька міська рада, яка придбала 575 безпілотників на 18,1 млн гривень. Третю позицію займає Солонківська сільська рада, яка купила 172 безпілотники на суму 13,03 млн гривень.

На останньому місці зі списку опинилась Рава-Руська міська рада, що за два роки спромоглася виділити на БПЛА для ЗСУ лише 14 тис. грн. і купити один дрон.

На Львівщині в загальному є 73 ОТГ, і 42 з них не купили для ЗСУ жодного дрона. Серед них, зокрема, одні з найбагатших громад Львівщини за підсумками першого кварталу 2024 року – Зимноводівська, Тростянецька, Кам’янка-Бузька.