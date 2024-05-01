Минулого року за дезертирство судили менше людей, аніж у рік повномасштабного вторгнення.

В Україні за 2 роки війни 270 військових ЗСУ засудили за дезертирство. Про це свідчать дані Верховного суду.

У 2023 році за дезертирство було засуджено 113 військових, а у 2022 році – 154. Тобто кількість таких випадків зменшилася на 26,6% порівняно з 2022 роком.

За самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК) – засуджено 1 577 військових. У 2022 році за цією статтею було засуджено 1 036 військовослужбовців. Тобто минулого року за вказане правопорушення було засуджено на 52,2% більше військовослужбовців, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

За непокору (ст. 402) минулого року засудили 689 військовослужбовців. У 2022 році – 155, тобто кількість правопорушень зросла майже у 4,5 раза.

За втрату військового майна (ст. 413) було засуджено 37 військових у 2023 році, за рік до цього таких випадків було лише 14.

За порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414) у 2023 році засудили 35 військових. У 2022 за статтею судили 23 людей. Тобто кількість випадків збільшилася на 52,2%.