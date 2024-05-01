Служба безпеки України проводить планові контррозвідувальні заходи в одному зі столичних районів.

Серед основних локацій контррозвідувальних заходів – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість, територія Шевченківського району Києва. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

У зв’язку із цим можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

“Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту”, – йдеться у повідомленні.

Під час безпекових заходів працівники СБУ та інші правоохоронці й військові проводять огляд території та окремих будівель і приміщень. Серед них: помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади громадського обслуговування тощо. Мета – виявлення заборонених до обігу предметів. Також правоохоронці можуть перевіряти документи громадян, які перебувають на території центральної частини міста.