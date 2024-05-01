Про це повідомили представники проєкту.

“30 квітня сайт нашого проєкту memopzk.org перестав відкриватися в Росії без VPN, хоча в публічному режимі перезаблоковані “Роскомнадзором” сайти поки не вказані”, — йдеться у повідомленні проєкту в Телеграм.

Зазначається, що напередодні “Роскомнадзор” звернувся до хостера проєкту з вимогою “негайно видалити поширювану з порушенням закону інформацію”.

  • У Росії безпілотники атакували дві області: на Рязанському НПЗ виникла пожежа
  • Через атаку українських дронів Росія залишилася без бензину
  • В Росії призупинив роботу Слов’янський НПЗ після нічної атаки дронами