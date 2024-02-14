Сьогодні у Телеграм-каналі нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського був опублікований пост, де зазначалося, що він разом з міністром оборони України Рустамом Умєровим відвідав два напрямки передової: Авдіївський та Куп’янський.

За словами Сирського, оперативна обстановка на цих двох напрямках “надзвичайно складна та напружена”. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Сирський зауважив, що російська армія не рахується із втратами та продовжують застосовувати тактику “м’ясних штурмів”.

Разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

“Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику “м’ясних штурмів”. Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям”, – зазначено у пості Головнокомандувача.

Сирський додав, що із міністром оборони безпосередньо на місцях,заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, “які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах”. Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ.

“За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку, Сили оборони України завдають ворогу значних втрат”, – підкреслив він.

Сирський наголосив, що робиться усе можливе, аби не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати наші позиції.

“Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів”, – підсумував Головнокомандувач.

Зазначимо: за даними Генерального штабу, за минулу добу, 13 лютого, ЗСУ відбили атаки біля Кліщіївки і Роботиного.