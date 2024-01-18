Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа знайшла спосіб забезпечити фінансування мобілізації, вона запропонувала переглянути податок на розкіш та збільшити вдвічі військовий збір для українців, які заробляють від 20 тисяч гривень на місяць.

Військово-політичне керівництво України нещодавно оголосило можливість проведення додаткової мобілізації, проте для цього держава потребуватиме додаткових коштів в сумі розміром близько 300 мільярдів гривень. В цю суму входить не лише забезпечення проведення самого процесу мобілізації, а також витрати на екіпірування, зброю, попередню підготовку, харчування та інше. Всі ці потреби вимагають значних коштів, тож питання фінансування стоїть гостро.

Нардепка від «Слуги народу», Роксолана Підласа, запропонувала подумати про податки на розкіш та переглянути відсоток військового збору.

«Незважаючи на війну, в країну продовжується ввезення дорогої техніки, автомобілів. По митній статистиці ми бачимо скільки кожного місяця держава імпортує ноутбуків, телефонів та інших дорогих речей», – говорить нардепка.

За її словами, якщо людина має можливість купувати дорогі речі, може й сплачувати додатковий податок на них. До прикладу Підласа навела купівлю нового Айфону, вартість якого складає близько 60-70 тисяч гривень.

«Якщо в тебе є можливість купувати дорогі речі, об’єктивно дорогі речі. Ніхто не говорить про те, що потрібно оподаткувати телефон за 5 тисяч гривень, але якщо це новий «айфон», котрий коштує 60-70 тисяч гривень, то його можна оподаткувати додатковим податком», – продовжує Підласа.

Проте також слід пам’ятати, що в України є міжнародні зобов’язання щодо ставок мита, щодо товарів, які мають походження з ЄС. Тому вводити такі мити для дорогих товарів з ЄС буде неможливо. Окрім того Роксолана пропонує ввести військовий збір для фопів.

На думку нардепки, якщо громадянин мало заробляє, він не зможе платити більше, ніж сплачує вже зараз, проте громадян, які мають більший дохід це могло б стосуватися.

«Тобто якщо ви заробляєте від 20 тис. грн., наприклад, то ви могли б платити військовий збір у розмірі не 1,5%, а 3%. І це допомогло б в утриманні нашої армії», – йдеться в повідомленні.

Підласна підняла питання, які гостро стоять і потребують якнайшвидшого вирішення. Дана проблема є дуже актуальною, хоч з великою вірогідністю ідея її вирішення шляхом введення нових податків не знайде схвальних відгуків у простих громадян.

Як суспільство сприйме можливі нововведення розповів Ярослав Божко, Голова Центру політичних студій «Доктрина»:

«Безумовно, суспільство традиційно залишається критичним до збільшення податків і зборів. Водночас, рішення про паралельне зростання воєнного збору і «податків на розкіш» було ухвалено аби дещо збавити критику з боку простих людей. Цим самим держава показує, що тягар утримання усієї системи лягає не лише на бідних, а і на найбагатших громадян, щодо яких створюється додатковий податок. Це дає можливість нівелювати певний обсяг соціального невдоволення, адже воно традиційно базується на поділі «багаті-бідні».», – вважає Ярослав

Також, він зазначає, що рішення про, ймовірне збільшення військового збору було очікуваним, яке закономірно рано чи пізно відбулося в такій ситуації, оскільки для продовження ведення бойових дій Україна змушена працювати над пошуком додаткових коштів, які наразі можливо швидко отримати лише через збільшення податкового навантаження.

«Так чи інакше уникнути збільшення податків не представляється можливим. Водночас, найбільше питання залишається в тому як держава це прокомунікує і які засоби використає, аби не наростало соціальне невдоволення.», – додав політолог.

Власне сам закон про мобілізацію зараз перебуває на доопрацюванні в Кабміні, а питання як профінансувати цей процес активно обговорюється у владі, проте все ж залишається без відповіді.

Ймовірно, депутати розглядають декілька варіантів, серед яких переспрямування коштів з місцевих бюджетів, або підвищення податків та зборів. Фактично таку суму можна знайти тільки всередині самої країни, тобто шляхом підвищення податків. Такі нововведення для більшості громадян були б відчутними, проте за словами експертів інших альтернатив немає, тож ми очікуємо на рішення.