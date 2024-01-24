7 червня 2023 “УП” також робили збір під назвою “Мільйон на міномети” за підтримки фонду Єгора Фірсова та Дениса Казанського “Кіт Муран”.

Деякі користувачі мережі Х повідомляють, що зі старту цього збору досі не було закуплено жодного міномета.

Ситуація не обійшла стороною і військових. На запитання військовослужбовця про те, як буде відбуватися закупівля мінометів з урахуванням минулого досвіду збору, головний редактор “УП” Севгіль Мусаєва відповіла:

“Розумію вашу занепокоєність, оскільки на власні очі бачила ті історії з мінометами. Водночас ви ж, правда, розумієте, що публікувати договір між виробником, ВЧ та благодійником (можливо, цієї інформації вам буде достатньо) буде трохи необачливо з нашої сторони?”.

Під тим же постом військового розміщений коментар російсько-українського журналіста Айдера Муджабаєва, котрий викликав невдоволення у користувачів Х:

“У звичайний спосіб (відбувається закупівля), за гроші, які, як ми надіємося, вдасться зібрати. Збір триває довго. Сума не мала. Але ми віримо, що зрештою вийде. Журналісти @ukrpravda_news роблять усе, що від них залежить, батальйон дуже вдячний їм. Навіщо ви намагаєтеся заважати збору для бійців штурмового підрозділу? Щоб що? Ви хочете залишити їх без зброї? Будь ласка, займайтеся тим, чим займаєтесь ви, й нехай вам добре допомагають, і не заважайте іншим.”

Богдан Кротевич, в.о командира бригади Національної гвардії України «Азов», заступився за критиків збору УП та розкритикував захисника збору Айдер Муждабаєва, журналіста який приїхав в Україну з РФ під час президентства Петра Порошенка.

“Глянув твіт @ValeriyNev, трішки завалив з рівня комунікації одного «журналіста» (другий скрін). Це так в тамбові вчать спілкуватись з дівчиною?” – написав Богдан.

Нагадаємо, що задекларування зборів є обов’язковою процедурою, котру мають проходить усі волонтери. Волонтери повинні мати докази своєї діяльності у вигляді документів:

“Які це документи? Накладні, акти приймання-передачі тощо. А якщо документи неможливо отримати, наприклад, через ведення бойових дій, через раптову пожежу чи з інших об’єктивних причин, у такому випадку особі краще мати фото і відео-підтвердження, на що були витрачені доходи і куди передані”, – каже керуючий партнер юридичної компанії “Winner”, – повідомив Ігор Ясько.

Процес декларування зборів проводиться через Державну податкову службу. Така процедура не є безпосередньою і, як зазначив Ігор Ясько, потребує підтвердження витрат.