Кабмін спрямує понад три з половиною мільярди Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Україна у 2024 році виділить 3,7 млрд грн на відновлення інфраструктури.

Кабінет міністрів вирішив спрямувати цю суму Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури, пише Економічна Правда.

Досить велика сума є залишком зі спеціального фонду державного бюджету, що утворився 1 січня 2024 року. Ці кошти є частиною позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у 2022 році. Минулого року зазначені гроші залишились не освоєними.

У фінансово-економічних розрахунках до документа вказано, що 3,7 млрд грн у цьогоріч розподілять так: частина суми буде спрямована на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг (1,77 млрд грн); на ремонт та облаштування об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору виділять 1,8 млрд грн.

Також частину грошей спрямують на реставрацію столичного мосту Патона та підходів до нього, “з можливістю будівництва нового мосту” (1 млн грн). А 133 мільйони із з, 7 мільярдів виділять на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування об’єктів будівництва та термомодернізація житлових і громадських будівель.