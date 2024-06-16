Про це заявив Кухарчук Дмитро, командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр.
16 червня, у столиці України після тривалої перерви пройшов Марш Рівності.
В даному заході брали участь і військові. На фото зображена Анастасія Овсяннікова, що носить шеврони 3 ОШБр, однак Дмитро Кухарчук заявив, що дана особа жодним чином не належить до згаданої бригади.
“Офіційно заявляю що дана «особа» не служить в 3 ОШБр. Це свідома дискредитація підрозділу”, – написав Кухарчук.
На відео видно Овсяннікову на прайді:
Анастасія Овсяннікова вже приховала свій інстаграм акаунт, проте “Межа” встигла зберегти фрагменти публікацій. Перегляд особистої сторінки в соціальній мережі Instagram піддає сумнівам, що дівчина наразі проходить службу:
“Ось вам і так звані «лгбт-військові», які насправді існують лише в хворобливій уяві, тих хто платить за це великий кеш”, – пише командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр.
“Цікавий факт , що подавалася на «Тиждень штурмовика» , але потім не виходила на звʼязок”, – підсумовує Дмитро Кухарчук.
Оновлено: Анастасія Овсяннікова записала відеозвернення, в якому вибачається.
- Сьогодні у Києві відбудеться Марш рівності: влада закликає до толерантності та підтримки
- “КиївПрайд” опублікував маніфест
- Як реагують на марш Рівності: “Межа” дізналась думки киян щодо ЛГБТК Прайду