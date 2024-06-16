Сьогодні, одразу після "Маршу рівності", на офіційній сторінці ЛГБТК+ військових було опубліковано фотографії з акції "Free Azov". На цих знімках можна побачити дівчину, яка є представницею ЛГБТК+ спільноти. Вона була присутня на заході з шевронами Третьої штурмової бригади.

Про це заявив Кухарчук Дмитро, командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр.

16 червня, у столиці України після тривалої перерви пройшов Марш Рівності.

В даному заході брали участь і військові. На фото зображена Анастасія Овсяннікова, що носить шеврони 3 ОШБр, однак Дмитро Кухарчук заявив, що дана особа жодним чином не належить до згаданої бригади.

“Офіційно заявляю що дана «особа» не служить в 3 ОШБр. Це свідома дискредитація підрозділу”, – написав Кухарчук.

На відео видно Овсяннікову на прайді:

Анастасія Овсяннікова вже приховала свій інстаграм акаунт, проте “Межа” встигла зберегти фрагменти публікацій. Перегляд особистої сторінки в соціальній мережі Instagram піддає сумнівам, що дівчина наразі проходить службу:

“Ось вам і так звані «лгбт-військові», які насправді існують лише в хворобливій уяві, тих хто платить за це великий кеш”, – пише командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр.

“Цікавий факт , що подавалася на «Тиждень штурмовика» , але потім не виходила на звʼязок”, – підсумовує Дмитро Кухарчук.

Оновлено: Анастасія Овсяннікова записала відеозвернення, в якому вибачається.